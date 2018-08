Tilastokeskus varoittaa asiakkaita huijausviestistä – Oletko saanut tämän palkintoviestin?

Tiedotteessa kerrotaan, että Tilastokeskuksen asiakkaat ovat ilmoittaneet viesteistä, jotka on lähetetty viraston nimissä ja joissa tarjotaan palkintona iPhone-puhelimia. Helsingin Sanomat kertoo , että myös opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut tietoonsa huijausviestejä, joissa on käytetty heidän nimeään.Tilastokeskukselta kerrottiin HS:lle, että viesteistä saatiin tieto ensi kertaa viime viikon puolella, mutta tuolloin kyseessä oli vielä yksittäistapaus. Huijausviestit on lähetetty sähköpostitse ja niiden sisällössä kiitetään osallistumisesta tyytyväisyyskyselyyn ja kerrotaan heikolla suomen kielellä voitetusta palkinnosta.Kyseiset viestit eivät siis ole Tilastokeskuksen lähettämiä ja tiedotteessa kehotetaan olemaan reagoimatta, mikäli olet vastaanottanut viestin.Tarpeen tullen neuvotaan ottamaan yhteyttä poliisiin, mutta Tilastokeskus ei ole vielä tehnyt asiasta rikosilmoitusta.