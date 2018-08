Suosikkipeli Fortnite sai haastajan konsolille

Battle Royale -peli Fortnite on valloittanut maailmaa nyt reilun vuoden. Kaikille piirroshahmomainen peli ei ole kuitenkaan upponnut. PC-pelaajille vaihtoehtoja on riittänyt aina PUBG:sta lähtien, mutta konsolipelaajille tarjonta genressä on ollut vähäistä. Esimerkiksi Call Of Duty: Black Ops 4 on vasta ennakkotilausvaiheessa ja Realm Royale on suljetussa beetatestissä.