Teslan oma tekoälypiiri valmistuu ensi vuonna – Laskentateho nousee kertaluokalla

Sähköautoyhtiö Tesla on jo parin vuoden ajan kehittänyt omaa mikropiiriä, joka kykenee suorittamaan itsestään ajavat autot mahdollistavat laskutehtävät. Tällainen piiri on lähellä valmistumista, sillä yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk lupasi osavuosikatsauksen yhteydessä, että Sähköautoyhtiöon jo parin vuoden ajan kehittänyt omaa mikropiiriä, joka kykenee suorittamaan itsestään ajavat autot mahdollistavat laskutehtävät. Tällainen piiri on lähellä valmistumista, sillä yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk lupasi osavuosikatsauksen yhteydessä, että piiri tulee saataville ensi vuoden kuluessa

Teslan kehittämä oma tekoälypiiri on yhtiön omien sanojen mukaan kehitetty täysin puhtaalta pöydältä ja siinä kaikki laskenta pyritään tekemään suoraan raudalla. Muskin mukaan useimmat nykyiset tekoälypiirit hyödyntävät jonkinlaista emuloitua laskentatilaa tekoäly- ja koneoppimistehtävien suorittamisessa, mutta Teslan piirissä tällaiselle ei ole tarvetta.



Lopputuloksena on Nvidian tekoälypiireihin verrattuna kertaluokkaan suurempi laskentateho. Musk ei täsmentänyt mihin Nvidian tuotteeseen Teslan piiriä oikein verrataan.



Teslan mukaan uusi piiri tulee olemaan yhteensopiva nykyisten ajoneuvojen kanssa, joten liikenteessä olevat autot on ilmeisesti mahdollista päivittää uuteen rautaan ensi vuodesta alkaen. Päivityksen ajankohtaa tai hintaa ei paljastettu vielä tässä vaiheessa.