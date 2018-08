CCleaner on nyt virallisesti varsin ikävä ohjelma - lähettää tietoja, ei pysty sammuttamaan, ei yksityisyydensuojan asetuksia

Asetuksista on poistettu mahdollisuus säätää yksityisyydensuojaa ja rajoittaa sitä, mitä tietoja ohjelma lähettää Avastille

Ohjelma lähettää lokitietoja CCleanerin käytöstä aina Avastille ja tätä ominaisuutta ei voi enää kytkeä pois päältä

CCleaneria ei voi enää sulkea, vaan ohjelman sulkeminen ainoastaan piilottaa sen taustalle pyörimään

CCleaner käynnistyy aina automaattisesti Windowsin kanssa - asetus tämän estämiseksi on poistettu (toki CCleanerin omalla työkalulla, jolla rajoitetaan mitä ohjelmia Windowsin käynnistymisen yhteydessä käynnistetään, tämän voi kiertää, mutta omaa asetusta ei enää löydy)

Uusin tapaus liittyy CCleanerin uusimpaan versioon,;een, joka poistaa oikeastaan kaiken yksityisyydensuojan käyttäjiltään, mikäli he käyttävät ilmaista versiota ohjelmasta.Uusin versio sisältää mm. seuraavat muutokset:Kaikki edellä mainitut toiminnot ovat toki kierrettävissä, kun näppäryyttä löytyy: mm. Avastin palvelimiin yhteyden estäminen palomuurista, jne. Mutta yhtä kaikki, ohjelma, jota on ollut helppo suositella lähes kaikille Windows-käyttäjille tietokoneen puhdistukseen, on ottanut selkeän askeleen huonompaan suuntaan.Avast on antanut oman vastineensa kohuun ja kertoo keräävänsä tietoja ainoastaan ohjelman toiminnan parantamiseksi. Mutta tehokäyttäjät, jotka arvostavat yksityisyyttään, tuskin ovat selitykseen tyytyväisiä.Yhtiö on luvannut muuttaa käytäntöjään lähiviikkoina ja julkaista uusitun version, joka oikaisee nyt syntyneet ongelmat yksityisyydensuojassa.Hyvänä vaihtoehtona erilaisissa kohuissa ryvettyneelle CCleanerille voidaan pitää mm.-ohjelmaa.Toki, mikäli CCleanerin käyttö kiinnostaa muutoksista huolimatta, voit ladata sen aiempiakin versioita:n sivuiltamme, täältä: