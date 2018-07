Spotifyn käyttäjämäärät paisuvat – Talous kyntää edelleen tappiolla

Kun ilmaispalvelun käyttäjät otetaan lukuun, niin Spotifyn kautta musiikkia kuuntelee aktiivisesti 180 miljoonaa käyttäjää. Messevistä käyttäjämääristä huolimatta Spotify ei edelleenkään tee rahaa palvelullaan, sillä yhtiön operatiivinen tappio oli huhti-kesäkuussa 90 miljoonaa euroa ja nettotappio oli 394 miljoonaa euroa. Vuoden alussa pörssiin listautuneelta yhtiöltä sopii siis odottaa reilua parannusta.Spotify on musiikin suoratoistossa edelleen suurin palvelu, mutta Apple Music on menossa ainakin Yhdysvalloissa sen ohi . Tappiolukemista ei siis ole helppo pusertaa voitolliseksi nykyisessä markkinatilanteessa. Apple Musicilla on nykyisin noin 50 miljoonaa kuuntelijaa, joista noin kahdeksan miljoonaa on ilmaisella kokeilujaksolla.