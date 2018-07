Näkyvä muutos Chromeen – Saatat saada varoituksen tavallisilla verkkosivustoilla

Google Chrome-verkkoselaimesta version 68. Selainjulkistus sisältää verkkosivustojen tekniikkaan perinpohjaisesti vaikuttavan muutoksen, millä pyritään edistämään siirtymistä salattuun viestintään. on julkaissut huippusuositusta-verkkoselaimesta version 68. Selainjulkistus sisältää verkkosivustojen tekniikkaan perinpohjaisesti vaikuttavan muutoksen, millä pyritään edistämään siirtymistä salattuun viestintään.

Chrome 68:sta lähtien selain esittää kaikkien tavanomaisten HTTP-protokollaa käyttävien verkkosivujen osoitteen edessä harmaan infotekstin, jossa lukee "Ei turvallinen" tai "Not Secure". Tarkoituksena on viestiä käyttäjälle, että hänen ja sivuston väliseen tiedonsiirtoon on mahdollista jonkun ulkopuolisen hypätä väliin. Tästä syystä sivustolle ei tulisi antaa arkaluontoisia tietoja, kuten salasanoja tai maksukorttitietoja.



Salattua HTTPS-protokollaa käyttävillä sivustoilla Chrome näyttää samassa paikkaa vihreän tekstin "Turvallinen". Esimerkiksi AfterDawn.comissa on siirrytty HTTPS-tekniikkaan hyvissä ajoin.



Lokakuussa julkaistavassa Chrome 70:ssä merkinnät muuttuvat niin, että HTTP-sivujen varoitustekstin väri muuttuu punaiseksi. Googlen tarkoituksena on poistaa myöhemmässä vaiheessa HTTPS-sivustojen Turvallinen-merkintä kokonaan.