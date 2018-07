Uutta tietoa Xboxin pilvipelipalvelusta – Xbox-pelejä voisi pelata myös puhelimella

tituleeratun konsolin kylkeen paketoitavaa pilvipelipalvelua kehitetään Microsoftilla niin ikään täyttä häkää, kertoo The Verge . Sivuston mukaan Microsoft testaa parhaillaan kustomoiduista Xbox-konsoleista koostuvaa palvelinlaitteistoa, jota käytettäisiin XCloud-pilvipalvelun pohjana.Ainakin alkuvaiheessa kustomoidut palvelinkonsolit suunnataan pelikehittäjille, mutta myöhemmässä vaiheessa niiden laskentakapasiteetti vapautetaan kuluttajien käyttöön.Sony on myös rakentanut PlayStation Now -palvelunsa suoratoisto-ominaisuudet kustomoitujen konsoleiden varaan, minkä ansiosta Sony on voinut tarjota pelattavaksi vanhoja PlayStation-pelejä PS4:n omistajille. Microsoftin tavoitteena on tarjota pilvipelaamista Xboxin omistajien lisäksi myös muille laitteistoille, kuten älypuhelimiin