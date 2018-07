Kaksi uutta Xboxia kehitteillä – Uusi edullinen pilvi-Xbox tulossa markkinoille

Microsoft kehittää parhaillaan kahta uuden sukupolven Xbox-pelikonsolia, kertoo Thurrott.com-verkkosivuston kehittää parhaillaan kahta uuden sukupolven Xbox-pelikonsolia, kertoo Thurrott.com-verkkosivuston Brad Samsin lähteet . Ohjelmistojätiltä on tulossa nykyisen Xboxin seuraajan lisäksi uudenlainen konsolituote.

Scarlett-nimisen Xbox Onen seuraajan teknisistä ominaisuuksista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta ilmeisesti suorituskyky ainakin on lisääntymässä ja Microsoft todennäköisesti pysyttelee x86-pohjaisessa raudassa. Tämän laitteen lisäksi Microsoftin roadmapiltä löytyy Scarlett Cloudiksi nimetty alemman hintaluokan konsolituote, joka nimensä mukaisesti on tarkoitettu pilvipelaamiseen.



Scarlett Cloudin tapauksessa pelaamiseen liittyvä laskentatyö on jaettu kahtia paikallisen konsolin ja datakeskuksen kanssa. Tällä tavoin kotiin ostettavan laitteen ei tarvitse olla kovin tehokas, mikä tarkoittaa myös edullisempaa hintaa. Microsoftin liiketoiminnan näkökulmasta se edelleen tarkoittaa sitä, että yhtiön pilvi- ja verkkopalveluiden tilaajaksi ryhtymisen kynnys madaltuu huomattavasti.



Microsoft demosi pilvipelipalveluaan työntekijöille jo vuonna 2013, joten sitä on kehitetty pitkään ja hartaasti. Thurrott.comin lähteiden mukaan Scarlett Cloudin suunniteltu julkistusajankohta olisi vuosi 2020.