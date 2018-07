5G-liittymät tulevat – Siirtyykö televisio vihdoin mobiiliin?

Apple TV- tai YouTube TV -kumppanuuden kautta Verizon haluaa demonstroida kansalaisille sen 5G-verkon kykyjä Los Angelesin alueella. Tavoitteena on ollut luoda oma live-TV-palvelu, mutta sisältösopimusten neuvottelu on ollut hankalaa. Verizonin kilpailija AT&T osti hiljattain TimeWarnerin, mitä kautta se pääsee käsiksi laajaan sisältökirjoon.Suomessakin on nähty operaattoreiden lähestyvän mediayhtiöitä, Telia nimittäin osti hiljattain Bonnierin Apple on kehittänyt aktiivisesti omia sisältöjä, joiden jakelu tapahtui on-demand-pohjaisesti. YouTube TV:n kautta Verizon voisi taas välittää suoria televisiolähetyksiä. YouTube TV:n kautta saa 60 televisiokanavaa 40 dollarin kuukausimaksulla.