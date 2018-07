MTV3 ja C More siirtyvät Telian omistukseen

Pohjoismainen teleoperaattori Telia Company kertoi viime viikolla aikeistaan ostaa mediayhtiö Bonnier Broadcastingin. Kauppahinta on 9,2 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 888 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Pohjoismainen teleoperaattorikertoi viime viikolla aikeistaan ostaa mediayhtiö. Kauppahinta on 9,2 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 888 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Yrityskaupalla on tuntuvia vaikutuksia Suomenkin mediakenttään, sillä Bonnierin mukana Telian omistukseen siirtyy televisiokanava MTV3 sekä maksu-tv-palvelu C More. Suomessa Bonnier Broadcastingilla on noin 250 työntekijää. MTV Oy on hakenut Suomessa pitkään suuntaa, yhtiö joutui esimerkiksi myymään Radio Nova -radiokanavan vuonna 2015 Bauer Medialle.



Telia pääsee yrityskaupan kautta käsiksi luontevasti käsiksi mediasisältöihin, mikä toisaalta vahvistaa sen asemia esimerkiksi Netflixiä vastaan. Voidaan myös nähdä, että Telian ydinliiketoiminnan kannalta on keskeistä, että se kykenee tarjoamaan sisältöjä, joita katsellaan joka tapauksessa sen omistamalla infrastruktuurilla.



Aiemmin Telia kertoi ostavansa TDC-operaattorin toiminnot Norjassa.