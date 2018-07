Huomasitko tätä – Chrome-selaimesi käyttää nyt enemmän muistia

Google kertoi hiljattain julkaistussa blogikirjoituksessa, että se otti käyttöön Chromen versiossa 67 käyttöön kertoi hiljattain julkaistussa blogikirjoituksessa, että se otti käyttöön Chromen versiossa 67 käyttöön uuden arkkitehtuurillisen ratkaisun , jonka avulla suojaudutaan vuoden alussa ilmi tulleelta Spectre-haavoittuvuudelta. Google kutsuu tekniikkaa Site Isolation -nimellä.

Site Isolation on nimensä mukaisesti tekniikka, jossa kutakin verkkosivua renderöidään omina prosesseinaan. Tarkoituksena on se, että prosessit toimivat toisistaan riippumattomasti, jolloin tietoa ei vaihdu niiden välillä. Tämä rajoittaa olennaisesti mahdollisuuksia käyttää Spectre-haavoittuvuutta hyödyksi verkkosivujen kirjautumistietojen varastamiseen.



Ominaisuus on nyt käytössä lähes kaikissa Chrome 67:ää käyttävissä työpöytäkokoonpanoissa – käyttöjärjestelmästä riippumatta. Google on jättänyt ominaisuuden aktivoimatta prosentilla käyttäjistä, jotta se saisi käytännön dataa Site Isolationin vaikutuksista suorituskykyyn. Nykyisen arvion mukaan sivustojen ajaminen erillisissä prosesseissa lisää muistin käyttöä noin 10 prosentilla (etenkin jos muistia on alle neljä gigatavua).