Nikonin uudessa kamerassa on peräti 125-kertainen zoom

Kameroiden objektiiveissa ei voi olla koskaan liian suuri aukkoluku eivätkä zoom-kertoimet ole koskaan liian suuria. Nikonilla on tartuttu Coolpix P1000 -kompaktikameraa kehitettäessä zoomauksesta kiinni.

Coolpix P1000:n mukana tulevan optiikan polttoväli on peräti 24-3000 millimetriä eli kuva suurenee ääripäästä ääripäähän zoomattaessa jopa 125-kertaiseksi. Sukujuhlien kuvaamisessa tällaista zoomia ei tarvita lähtökohtaisesti, mutta kamera onkin suunniteltu niille, jotka kuvaavat luonnossa tai suuntaavat kameransa kohti avaruutta.



Kamerasta löytyykin dedikoidut kuvaustilat lintujen ja tähtitaivaan kohteiden kuvaamiseen.



Nikon tukee 4K-videokuvaamista 30 FPS:n kuvataajuudella ja RAW-kuvausta. Kamerassa on myös OLED-näyttöinen etsin. Painoa P1000:lle on kertynyt 1,4 kilogrammaa, mutta se ei haitanne Kuuta kuvattaessa kolmijalan päältä. Coolpix P1000:n suositushinta on 999 dollaria.