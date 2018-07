Netflixistä tulee älykkäämpi – Lataa seuraavan jakson etukäteen

Puskuroinnista aiheutuvien hidasteluiden ja videotoiston katkeamisen välttäminen on olennainen ongelma suoratoistopalveluissa. Netflix on lähtenyt ratkomaan asiaa muun muassa kattavalla sisällönjakeluverkolla. Tämän lisäksi Netflix pyrkii arvioimaan mahdollisimman tarkkaan mitä sisältöä katsot seuraavaksi. Puskuroinnista aiheutuvien hidasteluiden ja videotoiston katkeamisen välttäminen on olennainen ongelma suoratoistopalveluissa. Netflix on lähtenyt ratkomaan asiaa muun muassa kattavalla sisällönjakeluverkolla. Tämän lisäksi Netflix pyrkii arvioimaan mahdollisimman tarkkaan mitä sisältöä katsot seuraavaksi.

Puskuroinnin välttämisen lisäksi katselutyylien analysoinnilla voidaan tarjota muutenkin parempi käyttökokemus. Netflix on esimerkiksi lisännyt Android-sovellukseensa uuden Smart Downloads -nimisen ominaisuuden, joka lataa automaattisesti saman sarjan seuraavan jakson laitteellesi. Latausominaisuus on suunniteltu osaksi offline-katselua.



Offline-katselun aikana seuraavaa jaksoa ei voida tietenkään ladata, mutta Netflix lähettää latauspyynnön automaattisesti kun laite kytkeytyy seuraavan kerran Wi-Fi-verkkoon. Samalla jo katsottu jakso poistetaan laitteelta. Laitteessa on siis aina valmiiksi ladattu jotakin katsottavaa. Ominaisuus toimii ainoastaan sarjojen kohdalla, koska seuraavaksi katsottavan elokuvan päättely on hankalaa.



Ominaisuus on saatavilla Androidille. Myöhemmin se julkaistaan myös iOS-laitteille.