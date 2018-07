Polar tietosuojakohun keskiössä – Paljasti sotilaiden lenkkipolkujen sijainnin

Polar Flow on suunniteltu yhteisölliseksi palveluksi, jonka kautta ihmiset voivat jakaa aktiviteettitietojaan ystäville ja muille läheisille ihmisille. Palveluun liitetyn karttapalvelun kautta pääsee kuitenkin kiinni arkaluontoisiin tietoihin. Bellingcat ja alankomaalainen De Correspondent -julkaisu selvittivät, että Polar Flow'n kautta on mahdollista selvittää esimerkiksi sotilaiden tai turvallisuuspalveluiden työntekijöiden lenkkipolkujen sijainti.Aiemmin vastaavanlaisen uutisoinnin kohteeksi joutui Polarin kilpailija Strava. Polarin tapauksen tekee kiusallisemmaksi se, että yhtiön palvelun kautta on mahdollista selvittää lenkkipolkujen sijainnin lisäksi lenkkeilijän nimi- ja osoitetiedot.Polarin rajapintapalvelusta löytyneen haavoittuvuuden kautta oli mahdollista lähettää rajattomasti tietopyyntöjä ja ne oli mahdollista kohdistaa sekä julkisiin että yksityisiin profiileihin.Flow-palvelun Explore-kartan toiminta on toistaiseksi pois käytöstä. Polar on ilmoittanut tutkivansa asiaa ja selvittää oikeita jatkotoimenpiteitä. Yhtiön mukaan tietomurtoa ei ole kuitenkaan tapahtunut.