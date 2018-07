Apple Music selätti Spotifyn keskeisellä markkina-alueella

Näin on ainakin Digital Music Newsin tietojen mukaan . Sivusto kertoo, että molemmilla palveluilla on Yhdysvalloissa tällä hetkellä yli 20 miljoonaa tilaajaa. Apple Musicilla vain on karvan verran enemmän. Tarkoilla lukemilla ei sinänsä ole merkitystä, mutta joka tapauksessa tämä oli tärkeä päänahka Applelle.Yhdysvaltojen ulkopuolella Spotify on edelleen alan ykkönen. Ruotsalaislähtöisellä yhtiöllä on nimittäin 75 miljoonaa tilaajaa, kun taas Applella oli toukokuussa yhteensä 50 miljoonaa kuuntelijaa. Apple Musicin lukuihin kuuluu myös ilmaisella koejaksolla olevat käyttäjät. Jos Spotifyn ilmaisversio lasketaan mukaan, niin palvelua kuuntelee 170 miljoonaa käyttäjää.