Netflix testaa uutta tilausluokkaa -- Ultra-tilaaja saa laadukkaampaa sisältöä

Netflix on vuosien saatossa nostanut hintojaan sekä esitellyt uusia kalliimpia tilausluokkia, joissa saa teknisesti laadukkaampaa palvelua. Suoratoistopalvelu jätti testaa parhaillaan uutta Ultra-nimistä tilausluokkaa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä TuttoAndroid

Netflixin testaamissa malleissa Ultra-tilaaja saa käytännössä saman palvelun kuin nykyiset Premium-tilaajatkin, mutta Ultra-tilaajat pääsevät lisäksi käsiksi HDR-sisältöihin. Muilta tilausluokilta dynaamista kirkkautta hyödyntävät elokuvat on suljettu pois.



Parhaillaan Ultra-tilausta testataan eri puolilla Eurooppaa. Tilausluokka on hinnoiteltu 16,99 euroon kuukaudessa, kun Premium maksaa 13,99 euroa. HDR:stä joutuu siis maksamaan kolme euroa kuukaudessa.



Netflix testaa itse asiassa kahta eri valikoima mallia tällä hetkellä. Yksi vaihtoehto on yllä kuvatun kaltainen, mutta toisessa Ultran ja Premiumin erona on lisäksi samaan aikaan käytettävien ruutujen määrässä. Perusskenaariossa eroa ei ole, eli Ultra ja Premium tukevat neljää ruutua. Toisessa vaihtoehdossa Premiumin ruutumäärä putoaisi kahteen kappaleeseen.