Valtava parannus muistikortteihin – Gigatavu siirtyy sekunnissa

Muistikorttien spesifikaatioita kehittävä SD Association on julkaissut uuden korttistandardin tekniset yksityiskohdat. Markkinoille on tulossa SD Express- ja SD Ultra Capacity -tyyppisiä kortteja, joissa on parannettu sekä tiedonsiirtonopeutta että tallennuskapasiteettia. Muistikorttien spesifikaatioita kehittäväon julkaissut uuden korttistandardin tekniset yksityiskohdat. Markkinoille on tulossa SD Express- ja SD Ultra Capacity -tyyppisiä kortteja, joissa on parannettu sekä tiedonsiirtonopeutta että tallennuskapasiteettia.

SD Express -korttityypin erikoisuutena on yhteensopivuus PCIe 3.0- ja NVMe 1.3 -teknologioiden kanssa, mikä on mahdollistanut tiedonsiirtonopeuden kasvattamisen peräti 985 megatavuun sekunnissa. UHS-III-tyypin korteissa tiedonsiirron maksiminopeus oli 624 megatavua sekunnissa. Uudet kortit ovat yhteensopivia vahojen korttipaikkojen kanssa, mutta vanhempi teknologia luonnollisesti määrittää maksiminopeuden.



Uusi SD Ultra Capacity on tarkoitettu tilanteisiin, jossa tarvitaan liikuteltavaa muistia – ja sitä tarvitaan kerralla paljon. Nykyisten SD-korttien maksimitallennustila on kaksi teratavua, mutta uudet UC-kortit nostavat tilan jopa 128 teratavuun.



Uudet kortit ja niitä tukevat kortinlukulaitteet tulevat saataville myöhemmin. Tarkat aikataulut riippuvat laitekehittäjistä.