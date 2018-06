Arvostelussa robottiruohonleikkuri Robomow RS615u - Miten robottileikkuri pärjää kuoppaisella ja todella isolla pihalla

Robomow RS615u myyntipakkaus

Laite



Robomow RS615u pohjasta päin kuvattuna - kaksi leikkausterää

Asennus



Robomow latausasema eli -telakka

Latausaseman läheisyydessä (max 20m säteellä) pitäisi olla (maadoitettu) pistorasia, jonne saa vedettyä johdon latausasemasta niin, että johto ei kulje leikattavan nurmikon poikki.

kulje leikattavan nurmikon poikki.

Latausasema olisi syytä olla jotenkin suojaisessa paikassa, niin että aurinko ja sade ei piiskaa siinä latautuvaa leikkuria aivan koko ajan. Tätä kohtaa ei kannata ottaa turhan tarkasti - leikkuri kyllä pärjää niin sateessa kuin paisteessakin, mutta toki värit haalenevat ja mahdollisesti akkujen käyttöikä lyhenee, jos paikkaan porottaa jatkuvasti aurinko.



Tärkein kriteeri on kuitenkin se, että latausasemasta lähteminen tapahtuu pihan reunaa pitkin, niin, että suoraa matkaa, ennen ensimmäistä "mutkaa" on vähintään parin metrin verran. Ja tämä lähteminen pitää tapahtua pihaa kiertäessä vastapäivään. Tämä sääntö unohtui meiltä ensimmäisessä asennuksessa ja sitä ohjekirjakaan ei täysin selvästi kertonut.

Rajalangan vetäminen



rajalangan vetoon käytetään mukanatulevaa viivotinta sekä muovisia vaarnoja, joilla lanka kiinnitetään maahan



rajalanka peittyy käytännössä täydellisesti nurmikon alle jo muutamassa viikossa



isommat esteet eivät ole ongelma - robottiruohonleikkuri vain kopsahtaa niihin ja vaihtaa suuntaansa



kukkapenkkien ja muiden varovaisuutta vaativien esteiden kiertäminen tehdään langalla, joka palaa takaisin alueen reunoille



rajalanka napsahtaa joskus poikki, jos leikkurin terä osuu siihen, esim renkaan mennessä kuoppaan ja terän leikatessa tällöin liian alhaalta

Asennus loppuun



Robomow'n laturi, josta vedetään johto lataustelakkaan



Robomow tutkii ensimmäisellä kerralla alueen reunat, leikkaamatta vielä nurmea



Robomow latauksessa

Valikot ja säädöt

Käyttö



Robomow RS615u ajovideo

Maasto, kuopat ja esteet



Videolla robotti menee kevyesti varsin kuoppaisen juurikon yli, leikaten ruohon puun alta.

Ongelmakohdat

Sade ja sää

Melu

Varastetaanko se?

Leikkausjälki



kuvassa latausaseman paikka kesän puolivälissä, kun latausasema on nostettu pois. Näkyvissä ovat selvästi myös ajourat, joita pitkin laite siirtyy lataukseen

Tarvitsenko tavallista ruohonleikkuria enää robottileikkurin jälkeen?





kuten kuvista näkyy, tarvitaan trimmeriä edelleen aidanvierustojen siistimiseen

Kannattaako robottiruohonleikkuria ostaa?

Yhteenveto

Mutta miten robottileikkurit pärjäävät, kun pihaa on kertaheitolla reilusti enemmän ja pihalta löytyy kuoppia, puunjuuria, esteitä ja muuta haittatekijää?Saimme testiin israelilaisen valmistajan'n isoille pihoille tarkoitetun-robottiruohonleikkurin.Testiin saatu malli on tarkoitettu maksimissaan 3000m2 pihoille.Testipihana käytimme Pohjois-Pohjanmaalta löytyvää pihaa, jossa leikattavaa pinta-alaa on noin 3500m2. Pihalta löytyy kymmeniä puita, pensaita ja esteitä. Lisäksi piha on joiltain osin kaikkea muuta kuin tasainen - puiden juuret ovat paikoin nurmen päällä, nurmessa on kuoppia ja epätasaisuuksia. Lisäksi nurmikolla on liuskekivestä tehtyjä polkuja, joita emme aikoneet testissämme kiertää lainkaan.Robottileikkuri tuo vanhan liiton edustajille jossain määrin mieleen legendaarisen Ritari Ässän KITT-auton, sekä muotoilunsa että keulalla vilkkuvan punaisen valon vuoksi.Leikkuri on kooltaan isompi kuin tavanomaisen työnnettävän polttomoottorileikkurin varsinainen leikkuriosa. Leveyttä leikkurilla on 66cm ja pituutta 73,5cm. Korkeutta löytyy 31cm.Leikkuri on myös painava - 20kg, ja leikkuri antaa jo käsiteltäessä varsin jykevän ja kestävän vaikutelman, joka lupaa luonnollisesti hyvää tulevaa testiä varten.Laitteen vetävinä renkaina toimii kaksi isoa, tavallisen ruohonleikkurin renkaan suuruista rengasta. Edessä on yksi ohjausrengaus, joka pyörii vapaasti 360 astetta.Terät poikkeavat tavanomaisen ruohonleikkurin teristä aika lailla. Teriä on vierekkäin kaksi, jotka muistuttavat hieman jykevää partakoneen terää.Leikkureita myyvät tahot luonnollisesti suosittelevat asennuksen ostamista leikkurin mukaan, mutta halusimme itse säätää testialan - ja uskomme myös vahvasti suomalaisten perinteiseen säästävyyteen - joten suoritimme asennuksen itse.Asennuspaketti koostuu kolmesta varsinaisesta osasta: leikkurin muovisesta latausasemasta, varsinaisesta latausyksiköstä sekä rajalangasta.Asennus kannattaa suunnitella etukäteen - vedimme rajalangan kolmesti ennenkuin ymmärsimme oikeasti miten se kannattaa suunnitella. Omatoimiasentajan kannattaakin varata hommaan käytännössä yhtenä päivänä useampi tunti, seuraavana päivänä pari tuntia ja viikon, kahden päästä vielä pari tuntia, jotta ymmärrys asennuksesta ja oikeista tavoista asentaa laite syntyy ja asennusta saa säädettyä kuntoon.Lopulta asennus on kuitenkin selkeä projekti, vaikkakin mukana tulevat ohjeet ehkä hieman sekoittavat päätä poikkeuksia luetellessaan.Aivan ensimmäiseksi valitaan pihalta latausaseman paikka. Tämä paikka on siis se, johon leikkuri palaa itsestään lataamaan itseään, kun akku on vähissä.Latausaseman paikan valinnassa on kolme tärkeää kriteeriä:Laitteen mukana toimitettiin n. 250 metriä rajalankaa, sekä sen kiinnitykseen tarvittavat muovitapit/vaarnat.Rajalanka lähtee leikkurin latausasemalta ja lanka kiertää pihan, palaten lopuksi takaisin latausasemalle.Rajalanka vedetään maata pitkin ja kiinnitetään mukana toimitettavilla vaarnoilla maahan. Rajalanka kannattaa vetää tiukasti maata pitkin, mutta pieni langan löysyys ei testissämme haitannut mitään.Tärkeintä on huolehtia kuoppaisissa paikoissa siitä, että mikäli rajalanka jää kahden kuopan välissä olevaan korkeampaan kohtaan, pitää rajalankaa kaivaa hieman maan sisään. Tilanteissa, joissa leikkurin renkaat ovat kuopissa ja kuoppien välissä on korkeampi kohta, jossa rajalanka kulkee, leikkuri helposti sipaisee langan poikki nurmea leikatessaan.Rajalankaa pystyy vetämään myös kivilaattojen päältä, kunhan muistaa ajatella sen, voiko leikkuri leikkauskorkeudeltaan vahingossa leikata langan poikki (esim. kivilaatan vieressä on usein hieman syvempi kohta - leikkaako leikkuri tällöin lankaa tai kivilaattaa, jos rengas uppoaa syvempään kohtaan?).Rajalangalla rajataan leikattava alue, niin, että lanka kulkee n. 30cm päässä alueen / pihan reunoista.Lanka näyttää aluksi hölmöltä ja epäilys siitä, että pistääkö kirkkaanvihreä lanka silmään koko kesän ajan, oli olemassa. Etenkin, kun lanka ei mene aivan pihan reunojen mukaisesti, vaan hieman (n. 30cm) reunojen sisäpuolella.Pelko osoittautui turhaksi - nurmikko kasvoi noin 2 viikossa langan päälle, peittäen sen käytännössä näkymättömäksi, jopa niin hyvin että yhden ongelmatilanteen tullessa vastaan, oli lankaa todella vaikea löytää.Puita, leikkimökkejä, hiekkalaatikoita, jne ei tarvitse erikseen suojella mitenkään - mikäli este on sellainen, että se kestää pienen törmäyksen aina silloin tällöin, se ei vaadi mitään toimenpiteitä.Matalalla reunuksella varustetut kukkapenkit, leikkurin teriä mahdollisesti vahingoittavat esteet (matalalla olevat kivet) sekä heikommat pensaatvaativat leikkuualueen rajaamista rajalangan avulla.Lankaa tulee ensimmäisten leikkausten jälkeen säädettyä hieman sieltä täältä, kun ongelmalliset kohdat selviävät ja langan asennukseen ja suunnitteluun kannattaakin varata suosiolla yksi kesäinen päivä. Ja toinen, vähän myöhemmin, jossa lankaa säädetään kun ymmärrys laitteen toiminnasta on selvinnyt paremmin.Rajalangan vetämisen jälkeen lanka kytketään muoviseen latausasemaan. Tämän jälkeen asema kytketään varsinaiseen laturiin, joka syöttää asemalle sekä rajalangalle tasavirtaa.Kun kaikki alkuvalmistelut on tehty (tähän menee helposti useampi tunti), robottileikkuri laitetaan vihdoin päälle. Leikkuriin asennetaan mukana toimitettava sulake ja se ohjeistetaan seuraamaan rajalankaa kerran, käyden läpi pihan reunat. Tässä vaiheessa leikkuri ei vielä leikkaa, vaan tutkii rajat.Tutkimusprojektin aikana leikkurin vierellä on syytä kävellä, jolloin havaitaan mahdolliset ongelmat: luistavatko renkaat jossain mäessä, jääkö rengas jumiin johonkin kuoppaan, onko lanka liian lähellä aitaa (jolloin leikkuri jää kiinni reunasta), onko pensaiden rajaukset tehty oikein.Kun mahdolliset muutokset lankaan on tehty ja leikkuri on kiertänyt pihan läpi, se ajaa itsensä latausasemalle ja alkaa lataamaan itseään.Latauksessa kestää parisen tuntia ja tämän jälkeen, mikäli asetukset on tehty oikein, leikkuri alkaa töihin.Laitteen omat valikot ovat erittäin insinöörivetoiset ja epäselvät. Käyttöohjekaan ei näissä täysin pelasta, vaan osa toiminnoista pitää vain keksiä yrityksen ja erehdyksen kautta.Huomattavasti paremmin leikkurin asetuksiin pääsee käsiksi asentamalla älypuhelimeenRobomow'n oman sovelluksen. Leikkurissa on Bluetooth Low Energy-yhteys, eli leikkuria komennetaan älypuhelimella kävelemällä sen lähelle ja muodostamalla Bluetooth-yhteys puhelimen ja leikkurin välille. Myös erillisen GSM-yksikön saa hankittua, mutta emme äkkiseltään keksineet mitään järkevää käyttöä sille, että voisimme komentaa ruohonleikkuria toiselta puolen Suomea etänä.Sovelluksen kautta asetusten säätäminen on näppärää. Asetuksista voidaan määritellä mm. kellonajat, jolloin leikkuri ei leikkaa (esim yöllä) ja päivät, jolloin halutaan leikkurin pitävän lepotaukoa (esim viikonloppuisin). Myös leikkaustiheys voidaan säätää, eli leikataanko nurmi joka päivä vai kerran tai kahdesti viikossa.Kannattaa huomata, että nämä (lepopäivät ja leikkaustiheys) eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä - eli mikäli määrittelet, että leikkuri leikkaa vain neljänä päivänä viikossa (kolme lepopäivää) ja kahdesti viikossa, leikkaa leikkuri viikon aikana nurmikon kahdesti kokonaan, meni siihen sitten 2, 3 tai 4 päivää aikaa.Sovelluksesta näkee myös ehkäpä tärkeimmän tiedon, eli sen, paljonko akussa on latausta leikkurin ollessa latausasemassa - leikkuri lataa itsensä aina ensin täyteen, ennenkuin se jatkaa leikkausta siitä mihin se jäi.Sovelluksen isoin ongelma on se, että sitä ei ole saatavilla suomeksi. Toinen ongelma on se, että Bluetoothin kantama on erittäin lyhyt, eli käytännössä puhelimen kanssa pitää mennä melkein robotin viereen ennen kuin laitepari saadaan muodostettua.Muutama muukin lapsus sovelluksesta löytyy, se mm. tervehtii iloisesti käyttäjäänsä "Hyvää iltapäivää!" -viestillä, kun kello on Suomessa 22:00. Eli käytössä oleva aikavyöhyke lienee säädetty kielen mukaan, ei laitteen tai puhelimen asetusten mukaan. Tämä ei onneksi vaikuta itse käyttöön, eikä määriteltyihin sallittuihin leikkausaikoihin, vaan on puhdas lapsus sovelluksessa.Tärkein asia, minkä robottileikkurin kanssa opimme, oli se, että perinteinen ajattelumalli siitä, että "leikataanpa nurmikko nyt" kannattaa unohtaa.Robomow RS615u leikkasi testipihaamme, josta n. 1'500m2 oli otettu testialueeksi, noin 45 minuutin pätkissä, palaten tämän jälkeen takaisin latausasemalleen. Latauksessa laite viihtyi noin 2 tuntia ja jatkoi taas välittömästi akkujen tultua täyteen siitä kohti mihin se jäi. Yhden leikkaussyklin pituudeksi tuli tyypillisesti n. 11 tuntia, eli laite sai leikattua koko alueen neljällä leikkauskerralla.Mikäli leikkaussykliä ei saatu valmiiksi, kun määritelty lepoaika (esim. yö tai asetettu vapaapäivä) tuli vastaan, jatkui sykli kun lepoaika oli ohi. Eli perjantaina aloitettu leikkaus saattoikin tulla valmiiksi vasta maanantaina, jos viikonloppu oli asetettu leikkurin lepoajaksi.Tästä opimmekin sen tärkeimmän opetuksen.., eikä ainoastaan silloin, kun nurmi on "leikkauskunnossa".Omassa käytössämme ideaali tapa oli asettaa leikkurin sallituiksi ajoiksi joka päivä klo 09 - 23, sallia leikkaus kaikkina päivinä ja säätää leikkaustiheys kahteen kertaan viikossa. Tällöin nurmikko pysyi jatkuvasti naistenlehdistä ja elokuvista tutussa kunnossa - kuin hyvin hoidetun golf-kentän nurmena.Ajattelumallin muuttaminen oli lopulta vaikein osa koko robottiruohonleikkurin testissä, mutta kun siihen oppi, oli se helpottavakin ajatus - nurmikkoa ei yksinkertaisesti enää tarvinnut ajatella lainkaan, vaan se oli jatkuvasti täydellisessä kunnossa.Eniten meitä kiinnosti Robomow'n selviäminen kuopista, puiden juurista ja muista epätasaisuuksista. Ajatuksena siis se, että uskaltaako robottileikkuria ostaa, kun piha on kaikkea muuta kuin tasainen ja siloiteltu.Laitteen asennuksen yhteydessä tehty tutkimuskierros, jossa laite kulki rajalankaa pitkin, "haistellen" pihan läpi, aiheutti huolta. Tuon kierroksen aikana useampi pienempi kuoppa näytti aiheuttavan robotille ongelmia ja lankaa siirreltiinkin useampi kerta, jotta robotti pääsisi etenemään lankaa pitkin.Koska pihalla oli paljon muitakin kuoppia ja esteitä kuin vain langan vieressä olleet, pelko siitä, että robotti jää kiinni leikkauksen aikana, oli syvä.Pelko kuitenkin osoittautui turhaksi varsinaisessa käytössä. Leikatessa Robomow käytti enemmän tehoja esteisiin - kun se näytti jumittuvan kuoppaan tai vastaavaan, se usein peruutti, otti hieman erilaisen kulman ja kovemman vauhdin ja pyyhkäisi siististi kuopan tai muun esteen yli.Matalalla oksia riiputtavien puiden alta leikkaaminen on yksi ärsyttävimmistä asioista tavallisella leikkurilla leikattaessa. Tässä robotti loistaakin, koska se ei mataluutensa ansiosta joudu minkäänlaisiin ongelmiin oksien kanssa.Ongelmia tai huomautettavaa laitteesta ei paljoa löytynyt, mutta joitain asioita olisi voinut toteuttaa kuitenkin paremmin.Selkein huomauttamisen aihe olivat laitteen omasta hallintapaneelista löytyvät valikot ja niiden sekavuus ja epäintuitiivisuus. Tässä edes ohjekirja ei auttanut paljoa, vaan valikoiden toiminta oli alkuvaiheessa pitkälti arvailun varassa, etenkin laitteen "komentamisessa" käynnistymään ensimmäisillä kerroilla.Vaikka Android-sovellus olikin aivan eri sfääristä käyttömukavuuden osalta laitteen omiin valikoihin verrattuna, oli sekin kaikesta huolimatta hieman kömpelö. Mutta voidaan kuitenkin sanoa, että kaikki mahdollinen asetuksiin koskeminen kannattaa ehdottomasti tehdä sovelluksen kautta ja jättää laitteen omat valikot koskematta.Myös suomen puuttuminen sovelluksen kielivalikoimasta on selkeä miinus, jos englanti ei taivu lainkaan.Suurin käyttöä rajoittanut tekijä oli sallittujen toiminta-aikojen asetus. Näissä päiväkohtaisia säätöjä ei voinut tehdä lainkaan, vaan sallitut kellonajat koskivat kaikkia päiviä ja viikonpäiviä pystyi vain poistamaan kokonaan käytöstä. Eli "aja arkipäivinä kello 09-16 ja lauantaisin 12-20" -tyyliset säädöt eivät olleet mahdollisia, vaan ne piti erikseen asettaa päivän kohdalle osuessa.Rajalangan vetäminen ja ohjekirjan lievä epäselvyys olivat myös hieman ongelmallisia - tästähän tietysti pääsee eroon, jos tilaa laitteen valmiiksi asennettuna. Myös videoiden katsominen asennuksesta, mielellään ajan kanssa, auttaa tässä.Robomow RS615u on varustettu sadetunnistimella ja asetuksista laitteen voikin asettaa pois käytöstä sateen sattuessa kohdalle. Sadetunnistus toimikin omissa testeissämme erittäin hyvin, vaikka koko alkukesä 2018 olikin kuivinta miesmuistiin.Sateella leikkaaminen ei valmistajan mukaan ole mikään ongelma, joten kyseinen asetus on enemmän oman mielenrauhan takia olemasa kuin robotin toiminnan kannalta. Tokikin robotti sotkeutuu hieman enemmän mörkää nurmea leikatessa, mutta tämä ei ole iso ongelma.Kuten sanottua, kohdallemme osui yksi mitatun historian kuivimmista alkukesistä ikinä - aurinko porotti lähes jatkuvasti. Pelkäsimmekin, että leikkuri tappaa nurmen pitämällä sen liian lyhyenä. Mutta tämäkin huoli osoittautui turhaksi - muutimme parin viikon testin jälkeen leikkauksen siten, että leikkuri leikkasi nurmen kahdesti viikossa läpikotaisinLeikkuri jättää aivan hienon hienoksi silpuksi leikatun leikkausjätteen pihalle ja se omalta osaltaan suojasi nurmea kuivumiselta.Leikkuri on perinteiseen polttomottorileikkuriiin nähden hiirenhiljainen. Kyllähän leikkurista ääntä toki pääsee, mutta se ei häiritse ketään - pihalla voi aivan hyvin istuskella syömässä ja keskustella, samalla kun robottileikkuri hoitaa toimiaan pihan kimpussa.Perheen koira haukkuu kaikkia polttomoottorileikkureita, murisee niille ja yksinkertaisesti vihaa niitä. Robottiin se suhtautui aluksi epäillen, mutta parin viikon jälkeen pihalle päästyään koira kävi ensimmäisenä tervehtimässä töissä olevaa robottia häntä heiluen ja antoi robon jatkaa toimiaan.Yleensäkin ottaen "sympaattinen" ja "kiva" toistuivat perheen puheessa robottileikkuriin viitattaessa.Robomow RS615u on suojattu PIN-koodilla, jota ilman laitetta ei voi operoida. Mukana tulee myös tarra, jonka voi lätkäistä laitteen päälle kertomaan asiasta.Myös laitteen siirto aiheuttaa hälytyksen, joka katkeaa ainostaan asettamalla laite takaisin maahan tai syöttämällä laitteen PIN-koodin.Sinänsä itse laitteella ei ole kauheasti arvoa ilman latausasemaa ja muita oheistarvikkeita, mutta riskihän on tietysti olemassa.Tiedustelimme kouralliselta vakuutusyhtiöitä, miten he suhtautuisivat tilanteeseen, että robotti jätetään leikkaamaan nurmea omin nokkineen ja perhe lähtee siksi aikaa lomalle ulkomaille.Tiedustelimme asiaa sekäettäistä.Yhtiöistä If kertoi suoraan, että he korvaavat em. kaltaisen varkauden, korvausrajana on maksimissaan 5000 euroa maksava leikkuri. LähiTapiola kertoi korvaavansa varkauden myös, mutta kotivakuutuksen tulee olla vähintään ns. laaja kotivakuutus. OP ei osannut suoraan ottaa asiaan kantaa, vaan pyysivät ottamaan yhteyttä kotivakuutuksen korvauspuoleen asian selvittelyä varten.Ja se tärkein.. Leikkausjälki, oliko se hyvää?Kyllä. Pihaa käytiin ihmettelemässä pidemmältäkin asti ja sitä kehuttiin vuolaasti, sekä tontin omistajan että muiden toimesta. Leikkaustulos oli jatkuvasti niin täydellistä, että robottileikkureita taitaa mennä lähiympäristössä kaupaksi useampikin kappale.Leikkurin ideana on, kuten aiemmin sanoimme, se, että leikkurin annetaan leikata omaan tahtiinsa nurmikkoa, jatkuvasti. Tällöin nurmi ei ehdi kasvaa hetkeksikään edes havaittavasti pidemmäksi, vaan pysyy koko ajan golf-kentän näköisenä.Robomow leikkaa silmämääräisesti täysin satunnaisia reittejä pitkin ja tuntuu, että leikkausurien suunnittelussa ei ole pienintäkään järkeä. Mutta jokainen ruohontupsu tuli leikattua kunkin leikkaussyklin aikana, vaikka aluksi sitä ei olisi uskonutkaan.Tuohon näennäisesti satunnaiseen poukkoiluun pitkin pihaa perustuu myös se, että mitään "rantuja" ei synny pihaan, eli renkaiden painaumia, hieman kohollaan olevaa nurmikkoa, jne ei näy missään.Oikeastaan ainoa paikka, missä jatkuva ajo näkyy, on aivan latausaseman edessä, jonne leikkuri ajaa aina samaa reittiä pitkin. Kannattaakin esim. puolivälissä kesää siirtää latausasemaa muutama sentti eri kohtaan, jotta urista ei tule pysyviä.Yhteenvetona sanottakoon, että piha oli siistimmän näköinen kuin mitä intohimoisinkaan perinteistä ruohonleikkuria työntävä pihanomistaja onnistuisi sen pitämään.Tavallista ruohonleikkuria saattaa tarvita edelleen, myös robottileikkurin oston jälkeen. Tarve riippuu pihan esteistä ja geometriasta. Mutta testipihallamme leikattavia neliöitä jäi ehkä 20m2 verran, joista leikkuri ei päässyt pihaa leikkaamaan - aidatun pihan kulmat, sekä leikkimökin takaa, jonne robotti oli liian leveä. Eli perinteinen, puhtaalla lihasvoimalla toimiva viidenkympin leikkuri riittää ja aikaa menee muutama minuutti.Trimmeriä toki tarvitaan edelleen, kuten tavallisenkin polttomoottorileikkurin kanssa, siistimään pihan ja istutusten reunat.Se, kannattaako leikkuria ostaa, onkin sitten mielenkiintoinen kysymys.Testipihaamme on parturoitu tähän asti noin 200-300 euron työnnettävällä polttomoottorileikkurilla. Aikaa rajatun, n. 1500m2 pihakaistaleen leikkaamiseen kuluu käsipelillä noin 60 - 90 minuuttia, mikäli nurmikko ei ole päässyt kasvamaan liian pitkäksi. Sopivilla kasvuolosuhteilla, reilun viikon loman jälkeen, nurmikko onkin pitänyt leikata kahdesti, jotta se on saatu taas siistiksi, jolloin aikaa onkin hurahtanut 2-3 tuntia.Tätä kirjoitettaessa laitteen hinta pyöri noin 1500 euron kieppeillä, tarjouksessa joissain paikoissa aavistuksen halvemmalla.Sähkönkulutus oli omien mittaustemme mukaan sellainen, että sähkölasku kasvaa kesän aikana noin 20 eurolla. Bensaa kuluu kesän aikana yleensä noin 30 - 40 litraa, eli nykyisillä ysivitosen hinnoilla noin 45 - 60 euroa.Joka kesä siis syntyy pientä säästöä, mutta koskaan ei leikkurin oletetun elinajan aikana päästä tilanteeseen, jossa kallis robottileikkuri tulisi halvemmaksi kuin halpa polttomoottorileikkuri, edes elinkaarensa aikana.Kysymys onkin sitten muista asioista: Isoimman arvon itse annoin testin aikana sille, että kauniit kesäpäivät jäivät muuhun tekemiseen kuin ruohonleikkurin työntämiseen. Noin 5 päivän välein tehtävä leikkurin työntely vie 15 - 20 viikon kasvukauden aikana aika ison siivun kesästä, jonka voisi käyttää paremminkin.Ja jotkut osaavat repiä stressiä myös lomamatkoillla ollessaan siitä, että edessä on viidakoksi villiintyneen pihanurmen leikkaus, kun kotiin saapuu. Robotti taas piti nurmikon siistinä myös reissussa oltaessa ja kotiin tullessa piha oli täydellisessä kunnossa.Myös ympäristöarvot painavat kupissa - bensakone savuttaa ja pitää hirvittää meteliä sekä toimii fossiilisella polttoaineellaJos roboleikkurin vaihtoehdoksi harkitaan päältä ajettavaa ruohonleikkuria, päätös on helppo: robotti vie pelin sata-nolla, myös rahallisesti mitattuna.Ja tietysti vaakakuppiin kannattaa laittaa myös se kaikkein tärkein asia : nurmikko oli aina täydellisen kaunis. Silläkin on oma arvonsa, muutenhan pihan voisi asfaltoida.Voidaan sanoa, että Robomow RS615u on loistava ostos isolle pihalle, jonka omistaja haluaa käyttää kesäpäivänsä muuhunkin kuin ruohonleikkurin työntelyyn. Ja etenkin mikäli mielessä siintelee päältä ajettavan leikkurin hankinta, kannattaa harkita roboleikkuria erittäin vakavasti.Robomow'sta oli vaikea keksiä pahaa sanottavaa: suurimmat kompastuskivet olivat suht kehnosti suunnitellussa asetusten säädössä, sekä laitteen itsensä että sovelluksen kautta. Mutta loppujen lopuksi asetuksia tarvitsee säätää käytännössä vain kerran, kun ne tekee kunnolla ja tämän jälkeen leikkuri pelaa koko kesän sen kummemmin asiaa ajattelematta.Itse leikkuujälki ja toimintavarmuus olivat huippuluokkaa ja laite selvisi epätasaisesta pihasta puhtain paperein.