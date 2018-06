Simpsonien ja Futuraman luojan Netflix-animaatio sai ensimmäisen trailerin

Netflix on julkaissut ensimmäisen trailerin tulevalle aikuisten animaatiolle, joka kantaa nimeä Disenchantment. Kyseinen sarja on luotu mestaripilapiirtäjä Matt Groeningin toimesta. Netflix on julkaissut ensimmäisen trailerin tulevalle aikuisten animaatiolle, joka kantaa nimeä Disenchantment. Kyseinen sarja on luotu mestaripilapiirtäjä Matt Groeningin toimesta.

Kyseessä on Groeningin ensimmäinen sarja sitten Futuraman, joka pyöri seitsemän kauden ajan vuosituhannen vaihteesta alkaen. Tietysti Groeningin tunnetuin sarja on Simpsonit, joka on nähty televisiossa jo 29 kauden ajan vuodesta 1989 alkaen.



Disenchantmentin trailerissa viitataankin molempiin animaatioihin: "Olet nähnyt tulevaisuuden Futuramassa, nykyhetken Springfieldissä, joten luonnollisesti seuraavaksi tulee menneisyys. Tervetuloa Dreamlandiin!"



Disenchantmentissa seurataan fantasiamaailman prisenssa Beaniä ja hänen apureitaan. Sarjan ensimmäinen kymmenen jakson kausi saapuu Netflixiin 17. elokuuta.