Oculus Go -virtuaalilasit tulivat myyntiin Euroopassa

Mikäli Oculus Go on laitteena päässyt jo unohtumaan, niin kyseessä on kevennetty versio Oculus Riftistä. Sen peruslähtökohta on tarjota VR-kokemus, jossa lasit ovat riippumattomia muista laitteista, joten niitä voi käyttää ilman ylimääräisiä kaapeleita eikä niihin tarvitse kytkeä kiinni omaa älypuhelinta.Suorituskyvyllisesti Oculus Go -lasit ovat kuitenkin lähellä puhelimiin perustuvia VR-laseja, sillä laitteen sisältä löytyy Qualcommin kehittämä järjestelmäpiiri. Näytön tarkkuus on 2560x1440 pikseliä. Hintaa Oculus Gon 32 gigatavun versiolla on Euroopassa 219 euroa. Jos muistia tarvitsee lisää (64 Gt), niin laseista pitää pulittaa 269 euroa. VR-lasit voi ostaa esimerkiksi Oculuksen verkkokaupasta