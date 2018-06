Facebook lopettaa nettilentokoneiden kehityksen

Yhdellä jos toisellakin yhdysvaltalaisella Internet-jätillä on ollut käynnissä kunnianhimoisia projekteja, joiden tavoitteena on ollut tuoda verkkoyhteyksiä saataville niillekin alueille, jonne tekniikan tuominen perinteisin keinoin on liian kallista.

Esimerkiksi Google on kehittänyt ilmassa leijailevia kaasupalloja ja Facebook on vuorostaan panostanut valtaviin, miehittämättömiin lentokoneisiin. Facebookilla on siis ollut Englannissa yksikkö, joka on kehittänyt lentokoneita tarkoitusta varten.Epäonnistuneiden laskeutumisten myötä Facebook on kuitenkin vetänyt johtopäätökset ja todennut, ettei sen kannata tunkeutua ilmailutekniikkaan liian pitkälle. Project Aquilan alainen lentokonekehitys onkin nyt päätetty lopettaa ja 16 henkilöä on irtisanottu. Sen sijaan syrjäseutujen tiedonsiirtoon panostetaan edelleen, siellä elää paljon ihmisiä, jotka eivät käytä Facebookia puuttuvien verkkoyhteyksien takia.Viime vuonna Facebook ilmoitti aloittavansa yhteistyön Airbusin kanssa HAPS-teknologian saralla (High Altitude Platform Station).