Lataa Firefox 61 täältä – Huomattava parannus välilehtiin

on julkaissut tänään-selaimesta version numero. Nettiselaimen voi käydä lataamassa omalle tietokoneelleen Download.fi-verkkopalvelusta . Uudet versiot ovat saatavilla myös Linuxille ja macOS:lle.

Firefox 61 sisältää optimointeja selaimen perustoimintoihin, esimerkiksi välilehdeltä toiseen siirtyminen käy nykyisin selvästi rivakammin. Välilehtien käyttö on tosin nopeutunut vain Linuxilla ja Windowsilla, joten macOS:n käyttäjien ei pitäisi havaita tässä kohtaa eroa aiempaan. Tietoturvaa on kohennettu TLS 1.3 -tuella (Transport Layer Security 1.3) sekä rajoittamalla pääsyä HTTP- ja HTTPS-sivuille lisättyihin FTP-resursseihin.Muilta osin selaimen uudistukset ovat lähinnä pieniä viilauksia, joilla on pyritty muun muassa yhtenäistämään selaimen käyttökokemusta eri alustoilla.