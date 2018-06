Microsoft yllättää – AdBlock Plus integroidaan Edge-verkkoselaimeen

Microsoft aikoo lisätä Edge-verkkoselaimensa iOS- ja Android-versioihin mainosblokkerin. Sen sijaan, että IT-jätti olisi lähtenyt rakentamaan omaa blokkeria, on Microsoft päätynyt tekemään yhteistyötä AdBlock Plussan kanssa.

AdBlock Plus on integroitu Edge-verkkoselaimen iOS- ja Android-sovellusten beta-versioihin. Ajan kanssa ominaisuus löytää tiensä vakaaseen versioon. Nykyisessä muodossa mainosblokkeri löytyy sovelluksesta, mutta se on oletuksena pois päältä. Sen voi kuitenkin laittaa päälle yksinkertaisella asetusmuutoksella ilman lisäosien lataamista.



Aiemmin tänä vuonna Google lisäsi omaan Chrome-verkkoselaimeen mainosestäjän, joka rajoittaa mainosten näkymistä verkkosivuilla, joiden on todettu harrastavan aggressiivista mainontaa. Mainosestäjien kautta IT-jätit yrittävät hillitä mainontaa ja tätä kautta parantaa keskimääräistä selauskokemusta. Toimenpiteiden toivotaan vähentävän halukkuutta estää kokonaan verkkomainosten näkyminen.