BBC testaa Ultra HD- ja HDR-lähetyksiä

Suuret urheilutapahtumat keräävät ihmisiä televisioiden ääreen, joten ne ovat myös otollisia hetkiä kokeilla uusia televisiointiteknologioita. Esimerkiksi tämän vuoden Wimbledonin tennisturnauksen BBC lähettää 4K-tarkkuudella ja HDR:llä sävytettynä.

Käynnissä on parhaillaan myös jalkapallon MM-kisat, joita BBC esittää niin ikään Ultra HD -tarkkuudella. Jalkapalloa ei tosin kuvata HDR:nä, joten tässä mielessä tennis kuvataan edistyneemmällä tekniikalla. HDR parantaa kuvaa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kuva-alalla näkyy sekä tummia että kirkkaita kohtia.



Britanniassa jalkapallolla on suuri ja intohimoinen katsojakunta, joten on ehkä myös turvallista jättää joitain kokeellisia tekniikoita sivuun. Jo nyt BBC:llä on ollut ongelmia iPlayer-verkkosoittimen kaistanleveyden kanssa.