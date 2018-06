Beatsin kuulokkeet kalliita? Apple aikoo laittaa vieläkin paremmaksi

Applen lähitulevaisuuden strategiassa painottuvat uudet audiotuotteet, lähitulevaisuuden strategiassa painottuvat uudet audiotuotteet, uutisoi Bloomberg . Luvassa on monipuolinen kattaus uusia kuuloke- ja kaiutintuotteita.

Satsaukset kuulokkeisiin ja kaiuttimiin on Applelle varsin luonteva ratkaisu, sillä päätuotekategorioiden myynnin kasvattaminen nykyisestä on erittäin haastavaa. Kasvua on siis järkevää hakea lisälaitteista, jotka tukeutuvat iPhoneihin, iPadeihin ja Mac-tietokoneisiin. Vielä kaksi vuotta sitten Applen "Muut tuotteet" -kategorian liikevaihto oli kahden miljardin dollarin paikkeilla, mutta nykyisin bisneksen koko hipoo neljää miljardia dollaria (vuosineljännes).



Bloombergin lähteiden mukaan Apple on esimerkiksi tuomassa markkinoille high-end-tason AirPod-nappikuulokkeet, joiden hintataso olisi korkeampi kuin nykyisillä langattomilla kuulokkeilla (159 dollaria). Nappikuulokkeet tulisivat markkinoille vuonna 2019. Bloombergin mukaan Apple saattaisi lisätä tuleviin kuulokkeisiinsa biometrisiä ominaisuuksia, kuten sykemittauksen. Tänä syksynä Apple aikoo päivittää nykyiset AirPod-kuulokkeet.



Apple kehittää lisäksi myös sen omaa brändiä kantavia over-ear-kuulokkeita, jotka olisi tarkoitus profiloida Beatsin kuulokkeita korkeampaan hintakategoriaan.



Ensi vuoden alussa Apple aikoo päivittää myös HomePod-älykaiuttimensa. Laitteen tarkemmista yksityiskohdista uutistoimistolla ei ollut tietoja, mutta laitteen tuotannosta käydään parhaillaan neuvotteluita.