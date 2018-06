Videopelaaminen voi mennä yli -- Riippuvuus lisättiin tautiluokitukseen

Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Maailman terveysjärjestöon lisännyt pakonomaisen videopelaamisen kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD). Toisin sanoen videopeleihin addiktoituminen voi olla sairaus.

Tautiluokituksen mukaan pakonomaisen videopelaamisen oireiden tunnusmerkistöön kuuluvat esimerkiksi kyvyttömyys lopettaa pelaamista sen negatiivisista vaikutuksista huolimatta ja elämän keskittyminen pelien ympärille, kun muut aktiviteetit tai mielenkiinnon kohteet jäävät taka-alalle. Tällaista käyttäytymistä pitää jatkua ainakin vuoden ajan.



Pelihäiriön eli gaming disorderin luokittelulla omaksi mielenterveysongelmaksi auttaa WHO:n mukaan terveysviranomaisia tunnistamaan ongelmia nykyistä paremmin. Uusi tautiluokitus esitetään WHO:n jäsenmaille ensi vuoden toukokuussa, ja sen on määrä astua voimaan vuonna 2022.



Tautiluokitus on kerännyt myös kritiikkiä, koska se voi madaltaa kynnystä reagoida tapauksiin, jotka eivät ole mielenterveysongelmia. Vaikka pelejä pelaisi aktiivisesti, se ei ole silti merkki sairaudesta. Tautiluokituksen täyttäviä pelaajia on maailmassa hyvin vähän. Lisäksi on esitetty näkemyksiä, että aihetta ei ole vielä tutkittu niin paljoa, että peliriippuvuus voitaisiin lisätä tautiluokitukseen.