Apple pelästyi itsestään ajavien autojen kolareita – Palkkasi entisen NASA-insinöörin

itsestään ohjautuvia autoja kehittävä tutkimushanke on hakenut uutta suuntaa pariinkin eri otteeseen. Välillä siihen on rekrytoitu paljon henkilökuntaa ja toisaalta myös irtisanottu, kun hankkeen tähtäintä on muutettu.

Yhtiö näyttää kuitenkin olevan edelleen tosissaan tuotteen kehittämisen suhteen, sillä Apple on napannut Alphabetin vastaavasta kehitysprojektista Jaime Waydon. Hän on aiemmin työurallaan ollut NASAn Jet Propulsion Laboratoryssä kehittämässä Mars-mönkijöitä. Viime aikoina hänen tehtäviin on kuulunut Alphabetin Waymo-tytäryhtiön automaattiohjauksen kehittäminen. The Informationin mukaan Waydonin työnkuvaan on kuulunut erityisesti testiautojen turvallisuuden varmentaminen. Itsestään ajavat autot ovat olleet viime aikoina osallisena muutamissa onnettomuuksissa, minkä johdosta Apple halunnee varmistaa oman teknologiansa turvallisuuden.Apple kehitti aluksi omaa ajoneuvoa, mutta sittemmin yhtiön keskittyi ainoastaan automaattiohjauksen mahdollistavaan teknologiaan. Yhtiön nykyisenä tavoitteena saattaa olla oman kyytipalvelun luominen automaattisesti ohjattujen autojen pohjalta.