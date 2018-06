Virtuaalivaluuttamiljardööri osti BitTorrentin

Kaupat tehtiin ilmeisesti viime viikolla ja BitTorrent on tiedottanut työntekijöitään omistusmuutoksesta sähköpostitse. Variety ei onnistunut saaman kiinni osapuolten edustajia. Jo toukokuussa verkossa levisi tieto BitTorrentin ympärillä käyvistä keskusteluista ja silloin Sunin nimi nousi esiin mahdollisena ostajana.Neuvottelut BitTorrentin ostamiseksi alkoivat viime vuoden syyskuussa. Varietyn mukaan Sun allekirjoitti tammikuussa aiesopimuksen BitTorrentin ostamiseksi. Neuvotteluiden aikana BitTorrent haki itselleen muita ostajaehdokkaita, minkä johdosta Sun haastoi yhtiön oikeuteen. Kanne vedettiin kuitenkin pois myöhemmin.Sunin tavoite on rakentaa "desentralisoitu Internet", joten kryptovaluutta sekä BitTorrent-tiedostonjakelu sopivat tässä mielessä samaan teemaan. Jää kuitenkin nähtäväksi millaisia synenergiaetuja teknologioiden välillä on.