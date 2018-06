Microsoft tuo uusia työkaluja opettajilla – Osti videopalvelun

Uuden teknologian hyödyntäminen opetuksessa on usein haastavaa tai saavutettavaan hyötyyn nähden liian työlästä. Esimerkiksi videoesitysten hyödyntäminen opetuksessa on saatettu kokea kankeaksi toteuttaa, vaikka tallenteiden tekeminen valmiiksi voisi sinänsä tehostaa opettamista.

Microsoft on opettajien iloksi ostanut Flipgrid-nimisen verkkopalvelun , jonka kautta opettajat ja oppilaat ovat voineet luoda projektitöiden videoesityksiä sekä antaa niistä videomuotoista palautetta. Oppilaat oppivat esiintymään kameran edessä, minkä lisäksi projektitöiden esityksiä voi tehdä muiden oppilaiden katsottavaksi milloin vain. Palautteenkin voi antaa koska tahansa, joten opettajien ei tarvitse järjestää koko päivän kestävää esitysmaratonia.Flipgrid on ollut tähän asti maksullinen palvelu, mutta liiketoiminnan omistuksen muuttumisen seurauksena palvelu muuttuu ilmaiseksi. Jos palvelun nykyiset käyttäjät kokevat tilanteen epäreiluksi, voivat he pyytää rahoja takaisin Microsoftilta.