Google aloittaa yhteistyön kiinalaisen verkkokaupan kanssa – Jättimäinen sijoitus

Google on pysytellyt tämän vuosikymmenen melko tehokkaasti Kiinan markkinoiden ulkopuolella, mutta nyt yhtiö on tehnyt päänavauksen nopeasti keskiluokkaistuvaan maahan. Yhtiön hakupalvelut pysynevät edelleen estettyinä maassa, mutta Googlen tekemä uusi 550 miljoonan dollarin sijoitus JD.comiin saattaa pehmentää välejä Kiinaan.

JD.com on Kiinan toisiksi suurin verkkokauppa – sen edellä on vain Alibaba. Googlen tekemää sijoitusta kuvaillaan lähtölaukaisuksi tiiviille yhteistyölle, jossa yhtiöt kehittävät parempaa jälleenmyynti-infrastruktuuria useilla eri markkinoilla. JD.comin tähtäimessä ovat esimerkiksi Kaakkois-Aasian valtiot. Tavoitteena on luoda mahdollisimman pitkälle personoitu ostokokemus.



Yhteistyön myötä JD.comin tarjonta päätyy Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa Google Shoppingin valikoimiin. Google pääsee näin kilpailemaan hieman paremmin länsimaiden verkkokauppaa hallitsevaa Amazonia vastaan.