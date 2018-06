Peruttu Lucifer saapuu Netflixiin

Viime kuussa peruttu Lucifer pyöri Fox-kanavalla kolmen kauden verran, mutta ilmeisesti fanien toiveita on kuultu Netflixin sisältötiimissä, sillä sarjasta tehdään neljäs kausi suoratoistopalvelu Netflixiin, kertoo Deadline Tässä vaiheessa ei ole tosin tietoa saapuuko edeltävät jatksot myös Netflixiin Suomessa. Sarjan suoratoisto-oikeudet Yhdysvalloissa ovat Hululla ja Amazonilla Saksassa ja Iso-Britanniassa.Luciferin nimikkoantisankaria näyttelee Tom Ellis ja mukana on myös mm. 24:n presidenttinä tunnetuksi tullut D.B. Woodside isoveli Amenadielinä.Netflix on ottanut aiemmin valikoimiinsa mm. Foxilla vuosituhannen alussa lähetetyn Arrested Developmentin sekä AMC:llä nähdyn The Killingin.