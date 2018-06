Windows 10:n näppäimistö uudistuu SwiftKeyn avulla

Microsoft on julkaissut Windows 10 tulevasta ohjelmistopäivityksestä uuden testiversion, jossa ohjelmistojätti on ensimmäistä kertaa laittanut vuonna 2016 ostamansa SwiftKeyn todelliseen käyttöön. SwiftKeyn näppäimistötekniikka on nimittäin integroitu suoraan Windows 10:n virtuaaliseen näppäimistöön. tulevasta ohjelmistopäivityksestä uuden testiversion, jossa ohjelmistojätti on ensimmäistä kertaa laittanut vuonna 2016 ostamansa SwiftKeyn todelliseen käyttöön. SwiftKeyn näppäimistötekniikka on nimittäin integroitu suoraan Windows 10:n virtuaaliseen näppäimistöön.

Koontiversioon 17692 lisätty SwiftKey tukee suurimpia valtakieliä englantia (Yhdysvallat ja Britannia), ranskaa, saksaa, italiaa, espanjaa, portugalia ja venäjää. Näppäimistö osaa tulkita kirjoitettavat sanat näppäimistön yli tehtävistä pyyhkäisypoluista, joissa sormi käy kääntymässä. SwiftKeyn teknologia suodataa pyyhkäisyn varrella olevat kirjaimet pois ja nappaa talteen vain ne kirjaimet, jotka sijaitsevat polun suuntaa muuttavissa kohdissa.



SwiftKey on saatavilla myös Androidille ja iOS:lle, joten näppäimistöteknologia treenaantuu laajan käyttäjäpohjan ansiosta. Lisäksi SwiftKey oppii kirjoittajan kirjoittamistyylin ja ennakoi sen pohjalta kirjoitettavia sanoja.



Uudessa testiversiossa Microsoft on uudistanut Game Barin toimintaa. Uudet asetukset mahdollistavat pelin ruudunpäivitysnopeuden sekä prosessorin, käyttömuistin ja näytönohjaimen muistin käyttöasteen seuraamisen. Pelien äänenvoimakkuutta voi myös säätää Game Barin kautta.



Microsoft Edge -selaimeen on myöhemmässä päivityksessä tulossa myös mahdollisuus rajoittaa automaattisesti toistuvia sisältöjä verkkosivuilla.