Netflixiin tulossa Minecraft-sarja -- Sisältää interaktiivisen juonen

Suoratoistopalvelu Netflix aikoo laajentaa sisältövalikoimaansa pelillistettyjen TV-sarjojen suuntaan, Minecraft: Story Mode. Suoratoistopalveluaikoo laajentaa sisältövalikoimaansa pelillistettyjen TV-sarjojen suuntaan, uutisoi TechRadar . Tällaista sisältötyyppiä edustaa tuotannossa oleva

Netflix on vahvistanut tiedon ja kertonut Minecraft-sarjan olevan interaktiivinen viiden jakson mittainen TV-sarja. Netflixin mukaan sarja muistuttaa sen valikoimista jo löytyviä sarjoja, kuten Stretch Armstrong: The Breakout, Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ja Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile.



Minecraft: Story Mode on tarkoitus julkaista tulevan syksyn aikana.



Netflix haluaa selventää, ettei sen tarkoituksena ole laajentua pelien suoratoistoon, vaikka peleistä onkin tullut aiempaa elokuvamaisempia. Netflixille paremmin sopivana sisältönä koetaan juuri interaktiivisella juonella höystetyt sarjat.