Amazon Go saa haastajan -- Microsoft lupaa kaupoille kassattomuutta

Microsoft on kehittänyt uuden teknologisen ratkaisun, jonka avulla kivijalkakaupat voisivat päästä eroon nykyisistä kassoista ja kassajonoista. Asiasta on kehittänyt uuden teknologisen ratkaisun, jonka avulla kivijalkakaupat voisivat päästä eroon nykyisistä kassoista ja kassajonoista. Asiasta uutisoi Reuters . Teknologia kilpailee Amazonin Go-kaupan kanssa.

Ohjelmistojätin tarkoituksena on myydä teknologiaa jälleenmyyjille, joille Microsoft on teknologiaa jo itse asiassa demonnut Reutersin tietojen mukaan. Tekniikkaa on esitelty useille kauppaketjuille, muiden muassa Walmartille.



Tällä hetkellä ei ole tiedossa missä kehitysvaiheessa Microsoftin teknologia on. Reutersin lähteet eivät myöskään kertoneet onko ratkaisu edes lähtökohtaisesti sellainen, että kaupat olisivat kiinnostuneet siitä. Amazon Gossa on hyödynnetty kameroita ja konenäköä, jotka päättelevät mitä tuotteita asiakkaat laittavat hyllyistä kauppakassiin. Microsoftin ratkaisun teknisistä yksityiskohdista ei ole tietoa.



Kassalla asioinnin jouhevoittaminen voisi tuoda kaupoille paljon säästöjä työvoimakustannusten alenemisen kautta. Lisäksi monilta kaupoilta puuttuu teknologiset resurssit haastaa Amazon, joten Microsoftin kaltaisen kolmansien osapuolien myymille ratkaisuille on varmasti kysyntää.