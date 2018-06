Officen ulkoasu uudistuu – Tältä Word näyttää tulevaisuudessa

Microsoft on tänään paljastanut Office-toimistosovellusten uuden käyttöliittymän, joka näkyy Windows-sovellusten lisäksi myös Office.comissa. on tänään paljastanut Office-toimistosovellusten uuden käyttöliittymän, joka näkyy Windows-sovellusten lisäksi myös Office.comissa.

Verkkoselaimen kautta käytettävät Office.comin web-sovellukset on rakennettu uudemmalle alustalle, minkä ansiosta palveluiden käyttö on nopeampaa ja dokumentit avautuvat joutuisasti. Microsoft on pyrkinyt myös esittämään visuaalisemmin ja selkeämmin samaa dokumenttia muokkaavat käyttäjät. Kukin käyttäjä on värikoodattu, kuten Googlen web-toimistosovelluksissakin.



Office-ohjelmien uuden käyttöliittymän taustalta löytyy Windows 10:ssä käytetty Fluent Design -muotokieli, joka tuo mukanaan rauhalliset siirtymäefektit sekä kapeamman ribbon-työkalupalkin.



Microsoft ottaa uudistukset käyttöön porrastetusti. Ensin uutta käyttöliittymää testataan Wordin web-versiossa, minkä jälkeen kokeilu ulotetaan Outlookin Windows-versioon. Wordin, Excelin ja PowerPointin Windows-sovellusten päivittämisessä ei pidetä turhaa hoppua, sillä tehokäyttäjillä on tietyt ominaisuudet lihasmuistissa, eikä heitä haluta häiritä turhaan muutoksilla.