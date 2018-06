AdBlock Plussan kehittäjä käy taistoon feikkiuutisia vastaan

Suosittua-mainosblokkerisovellusta kehittävä saksalainenon laajentunut uusille markkinoille. Yrityksen uusin tuote on aiemman tapaan selainlaajennos, mutta tällä kertaa kyse ei ole verkkosivustojen esittämien mainosten estämisestä, vaan valeuutisten torjumisesta.

Alkuvaiheessa ainoastaan Chromelle saatavilla olevan Trusted News -selainlaajennos käytännössä ilmoittaa käyttäjälleen, että auki olevan sivuston sisältöön kannattaa kiinnittää huomiota. Laajennos luokittelee sivustoja puolueellisiksi, epäluotettaviksi, satiiriksi, klikkikalastelijoiksi tai haitallisiksi. Laajennos myös huomauttaa jos sivusto tarjoaa käyttäjien itse tuottamaa sisältöä.Luokitusten taustalla on PolitiFactin, Snopesin, Wikipedian ja Zimdarsin sisältöarviot. Trusted Newsiä on kuitenkin tarkoitus kehittää käyttäjäpalautteeseen voimakkaammin pohjautuvaksi palveluksi ja jossakin vaiheessa on tarkoitus ottaa-teknologia käyttöön. Eyeo tekee yhteistyötä myös URL-huijauksia vastaan taistelevan MetaCert Protocolin kanssa Trusted News toimii toistaiseksi englanninkielisessä maailmassa eli suomenkielisiä sivustoja ei ole analysoitu. Laajennos löytyy kuitenkin Chromen sovelluskaupasta