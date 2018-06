Oletko ostanut Wishistä? Verkkokauppa myy tavaraa jo miljardin dollarin edestä

Suomalaisille Facebook-käyttäjille tutuksi tullut kyseenalaisen edullisten tuotteiden kaupittelija Wish Suomalaisille Facebook-käyttäjille tutuksi tullut kyseenalaisen edullisten tuotteiden kaupittelija on kasvanut jo miljardin dollarin kokoiseksi bisnekseksi . Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto tämän vuoden aikana.

Wishin liiketoiminta perustuu halpojen kiinalaistuotteiden voimakkaaseen Facebook-markkinointiin. Esimerkiksi miesten kolmiosainen puku maksaa Wishissä vain 21 dollaria ja solmioita saa itselleen toimitusmaksun hinnalla. Laatu ei välttämättä ole kummoista, mutta Wishin koko idea onkin halpojen tavaroiden myyminen – sen myös asiakkaat tietävät.



Huhtikuussa Wishillä oli 75 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailman. Kaupan valikoimissa on yli 200 miljoonaa erilaista tuotetta ja kauppapaikkaa hyödyntää yli miljoona jälleenmyyjää. Wish odottaa toimitettujen tuotteiden määrän nousevan miljardiin kappaleeseen tänä vuonna. Nopealla matikalla laskettuna siis Wishistä tilatun tuotteen keskimääräinen myyntihinta on kaksi dollaria, kun tämän vuoden liikevaihtotavoite oli kaksi miljardia dollaria.



Wish on vuoden 2011 jälkeen kerännyt sijoittajilta 1,3 miljardin dollarin edestä rahoitusta. Edellinen 250 miljoonan dollarin rahoituskierros käytiin syksyllä 2017. Yhtiön palkkalistoilla on tällä hetkellä ainoastaan 500 henkilöä, joten kauppapaikka ei itse suoraan ole mukana tavaroiden logistiikassa. Yhtiön tarkoituksena on kuitenkin perustaa uusia varastoja kuljetusaikojen pienentämiseksi.