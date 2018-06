Uusi Xbox kehitteillä – Julkaisu ehkä vuonna 2020

Microsoft-asiantuntija Paul Thurrottin verkkosivuille kirjoittavan Brad Samsin kaiveluiden perusteella vaikuttaisi siltä, että Microsoft suunnittelee uScarlett. Microsoft-asiantuntijaverkkosivuille kirjoittavan Brad Samsin kaiveluiden perusteella vaikuttaisi siltä, että Microsoft suunnittelee u uden Xbox-pelikonsolin julkaisua vuodelle 2020 . Konsolia kehitetään koodinimellä

Scarlett ei ole pelkästään seuraavan sukupolven konsoli, vaan nimen alaisuudessa kehitetään Samsin tietojen mukaan itse asiassa useampaa laitetta. Vaikuttaisi siis siltä, että uuden sukupolven Xbox aiottaisiin integroida tiiviisti jonkinlaiseen laite-ekosysteemin keskiöön. Se mitä muita laitteita Scarlett-nimen alla kehitetään, on edelleen epäselvää.



Xbox One julkaistiin vuoden 2013 marraskuussa, joten konsoli on tulossa viiden vuoden ikään. Konsolista on kuitenkin jo julkaistu tehokkaampi Xbox One X -niminen versio, mihin nähden uusi konsoli olisi tulossa melko rivakalla aikataululla. Microsoft halunnee kuitenkin pitää huolta yhteensopivuudesta taaksepäin, joten nopealla julkaisusyklillä ei liene väliä.