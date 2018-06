Telia osti tietokonekulttuuri- ja pelitapahtuma Assemblyn

Vuodesta 1992 lähtien toiminutoli alkuvuosina yksi maailman suurimmista ns. demotapahtumista, jossa tietokoneharrastajat esittelivät taitojaan demojen eli tietokoneella luotujen visuaalisten esitysten muodossa. Pikkuhiljaa tapahtuma on laajentunut myös tietokonepelaamisen puolelle ja on nykyisin tunnettu ennenkaikkea erittäin suurena tietokonepelaamisen tapahtumana, jossa mukana ovat kuitenkin edelleen myös demot ja demoskene.Telia on määrätietoisesti laajentanut kasvaville eSpots-markkinoille ja on mm. sponsoroinut kotimaisia kilpapelaamisjoukkueita.Yrityskaupassa Telia ostaa Assemblyn perustajan Jussi Laakkosen osuuden Assemblyja järjestävästä yhtiöstä ja saa näin ollen itselleen enemmistöomistuksen:stä. Loppuomistus jää muulle toimivalle johdolle. Assembly Organizingin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 786'000 euroa Telia kertoi yrityskaupasta lehdistötiedotteessaan