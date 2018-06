AfterDawn täyttää tänään 19v

09:00 - 06:00

Tuosta yhdeksäntoista vuoden takaisesta hetkestä on kulunut jo valtavasti aikaa. Internetin mittapuussa ikuisuus ja olemmekin yksi kotimaisen, itsenäisen nettimedian viimeisiä mohikaaneja: viime vuosituhannella avattu verkkosivusto, joka edelleen jatkaa itsenäisenä ja samalla omistuspohjalla.Yhdeksääntoista vuoteen on mahtunut valtava määrä muutoksia. Olemme nähneet niin hyvät ajat, vaikeat ajat kuin lähes mahdottomatkin ajat. Samalla tapa, jolla ihmiset kuluttavat uutisia on jatkuvassa murroksessa - käytännössä kaikki verkon kasvu syntyy nykyisin mobiililaitteilla tapahtuvasta lukemisesta ja perinteinen tietokoneella verkon selailu on kuihtumassa. Myös liikenteen lähteet elävät jatkuvasti ja muutaman vuoden takainen Facebook-vetoinen uutisliikenne on sekin muuttumassa ja pirstaloitumassa.Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet isoja muutoksia ja pyrkineet ottamaan muuttunutta maailmaa huomioon paremmin. Kaikki sivustomme käyttävät nyt HTTPS-yhteyttä eli yhteydet ovat salattuja. Talvella julkaisimme myös AfterDawnin oman mobiilisovelluksen Androidille, jolla uutisemme saa myös Androidin kotinäyttöön widgettinä. Sovellus onkin kerännyt mukavasti positiivista palautetta ja kehitämme sitä pikkuhiljaa käyttäjien toiveiden mukaan eteenpäin.Muutoksia on tiedossa myös jatkossa, kun vahvistamme uutistiimiämme lähiaikoina. Tulevan vuoden aikana myös pyrimme panostamaan sivujen taustalla pyörivän tekniikan parantamiseen ja sivujen latausaikojen nopeuttamiseen. Myös responsiivinen versio AfterDawnista on suunnitteilla, mutta tämän suhteen ei tarkkaa aikataulua ole vielä tiedossa.Aivan varmaa tällä alalla on se, että mikään ei ole varmaa - muutos, sekä lukutottumuksissa, päätelaitteissa, mainonnassa että tavoissa käyttää nettiä, on pysyvää. Pyrimme pysymään mukana muutoksessa ja tuottamaan mielenkiintoista, tekniikkaan keskittyvää sisältöä myös tulevinakin vuosina.Ja kuten aina, haluaisin kiittää tässä yhteydessä kaikkia teitä, jotka olette tehneet tämän kaiken mahdolliseksi: niin nykyiset kuin entiset työntekijämme, yhteistyökumppanimme, mainostajat, perheenjäsenemmeja läheisemme. Muuta suurin kiitos tietysti teille, rakkaat lukijamme, moderaattorimme ja kaikki te, jotka olette sivuillamme koskaan käyneet. Kiitos, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!