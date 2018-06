Yahoo Messenger kuopataan lopullisesti yli 20 vuoden jälkeen

Yahoo on kertonut, että se lopettaa oman Yahoo Messenger -nimeä kantavan viestisovelluksen tuen lopullisesti. Tämän vuoden maaliskuussa 20 vuotta toiminut palvelu on yksi ensimmäisistä pikaviestimistä, ja myöskin yksi viimeisistä alkuperäisistä, joka on vielä ollut käytössä.