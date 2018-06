Stranger Things saa esiosan novellina

Stranger Things on yksi viimeisen muutaman vuoden tärkeimmistä Netflix-julkaisuista. Kyseessä on nyt kahden kauden mittainen, nostalgialla täytetty sarja, jota voi kuvailla vaikkapa mysteerikauhutrilleriksi.

Spinoffejakin on sarjasta tiedossa, mutta ne eivät ole Netflixin tuttua käsialaa. Kyseessä ei siis ole sarjat, tai edes elokuvat, vaan kirjat. Deadline kertoo , että sarjasta työstetään Netflixin ja Penguin Random Housen yhteistyössä kirjoja, joista pari ensimmäistä on sarjan oheissälää (lahjakirja ja kulissia takaa -tyylinen kirja), mutta tulossa on myös erillinen esiosa, jonka kirjoittaa Lois Lane -kirjoistaan tuttu Gwenda Bond.Ensi keväänä julkaistava kirja kertoo tarinaa sarjan ihmelapsi Elevenin äidistä mother sekä mystisestä MKUltra-ohjelmasta. Tietojen mukana tulossa on myöhemmin myös muita Stranger Things -kirjoja.Stranger Things -sarjan paluuta odotetaan ensi vuoden alkupuolella, joten kirja saapuu todennäköisesti vasta sen jälkeen myyntiin.