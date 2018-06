Eddie Murphyn tähdittämä elämänkertaelokuva Netflixiin

Elokuvaa, jonka nimi Dolemite Is My Name kertoo Mooren tunnetuimmasta hahmosta ja alter egosta, aletaan työstämään aivan näinä päivinä. Deadlinen tietojen mukaan Eddie Murphy on halunnut tehdä elokuvan Mooren elämästä jo vuosikymmenen ajan.Dolemite hahmo perustuu Rudy Ray Mooren kuulemaan urbaaniin legandaan parittajana ja pelimiehenä tunnetusti henkilöstä. Moore päätti ottaa hahmon omaan standupiin ja musiikkiin, jonka seurauksena sen suosio räjähti ja tuloksena oli neljä elokuvaa värikkäästä ja kovin epäkorrektista persoonasta.Eddie Murphyä ei ole viime aikoina nähty Shrekin lisäksi juurikaan elokuvarooleissa, mutta tulossa on Dolemite Is My Namen lisäksi myös 80- ja 90-luvun legendaarisen Beverly Hills kytän neljäs versio.