Spotify julisti sodan levy-yhtiöille - haluaa bändien lisensoivan musiikin suoraan Spotifylle

Spotifyn ongelmana on se, että lähes kaiken maailman tallennetun musiikin omistavat kolme suurta levy-yhtiötä , joilta Spotifyjoutuvat lisensoimaan musiikin.Ja se miksi tämä on ongelma, on luonnollisesti raha. Sellaisena vuonna kun Spotify näyttää tekevän voittoa, voivat levy-yhtiöt nostaa Spotifylta perimiään lisenssimaksuja siten, että Spotify pysyy nippanappa nollatuloksessa. Ja kun yhtiö keksii taas uusia tapoja tienata hieman enemmän rahaa, voivat levy-yhtiöt taas ulosmitata tuon hyödyn nostamalla lisenssimaksujaan.Elokuvapuolellamurtautui ulos tuosta lisenssilypsylehmän roolista aikanaan alkamalla tekemään omaa sisältöä - siirto, joka on kannattanut.Nyt Spotify yrittää tehdä samaa ja houkuttelee artisteja, joilla ei ole levy-yhtiön kanssa voimassaolevaa sopimusta, lisensoimaan musiikkinsa suoraan Spotifylle, ilman välikäsiä.Mikäli Spotify onnistuu tempussaan ja edes kourallinen suoran lisenssisopimuksen tehneistä artisteista ns. breikkaa, voi yhtiö jollain aikavälillä päästä asemaan, jossa se voi kertoa suurille levy-yhtiöille, että se ei enää välttämättä tarvitse niiden sisältöä - mahdollistaen tasapainoisemman neuvotteluaseman, kun lisenssimaksuista neuvotellaan seuraavan kerran.Spotifya syytetään usein siitä, että artistit eivät tienaa sen kautta juuri mitään. Mutta itse asiassa globaalisti musiikkiin käytetään nyt enemmän rahaa kuin vaikkapa viisi vuotta sitten- ja trendi on nouseva, ei laskeva. Ja tuosta kasvavasta osuudesta nimenomaan Spotifyn tilitykset levy-yhtiöille ovat leijonanosa. On sitten täysin eri asia, minkä osan tuotosta levy-yhtiöt tilittävät artisteille, se on jokaisen artistin oman levytyssopimuksen tasosta kiinni.