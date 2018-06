Oikeus: Operaattorien blokattava kaksi suosittua piraattisivustoa

Tänään julkaistussa päätöksessä markkinaoikeus vaatii suomalaisoperaattoreita rajoittamaan asiakkaiden pääsyä torrent-sivustoille. Kaikkien seitsemän suomalaisoperaattorin tulee estää pääsy Rarbg- ja Yify-nimisille torrent-sivustoille, sillä niissä jaetaan piraattimateriaalia.Erityisesti markkinaoikeus on huolissaan elokuvien ja televisiosarjojen laittomasta levityksestä. Seitsemän teleoperaattoria ovat DNA, Elisa, Telia Finaldn, Blue Lake Communications, Kaisanet, Lounea-palvelut sekä Mpy-palvelut.Markkinaoikeus vaatii sekä verkkotunnusten poistamista palveluntarjoajien nimipalvelimilta että IP-osoitteiden estämistä. Sen mukaan kyiseiset Rarbg- ja Yify-palvelut ovat erityisen suosittuja Suomessa. Kuukausittain sivustoilla käydään Suomesta yli 520 000 kertaa, ja sivustot keräävät mainostuloja sivuiltaan laittoman materiaalin avulla.2006 voimaan tulleen nk. lapsipornoeston käyttäminen on ollut pääosin operaattoreille vapaaehtoista, mutta sensuurin laajentuminen piratismiin on tuonut esiin myös sen pakottamisen, joka on lain nojalla mahdollista. Jo aiemmin oikeuden määräyksellä mm. vuonna 2012 operaattoreita on pakotettu estämään asiakkaiden pääsy sivustoille, joissa on jaettu tekijänoikeuden alaista materiaalia.