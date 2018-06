Tämän vuoksi Microsoft osti GitHubin - ja tätä on todennäköisesti tulossa

Eilinen yrityskauppa, jossa Microsoft GitHubin, on ollut iso puheenaihe ympäri maailmaa. Useat analyytikot ovat jo kehuneet kauppaa loistavaksi vedoksi - ja samalla Googlen hukatuksi mahdollisuudeksi. Eilinen yrityskauppa, jossa osti koodaajien perustyökalun, on ollut iso puheenaihe ympäri maailmaa. Useat analyytikot ovat jo kehuneet kauppaa loistavaksi vedoksi - ja samallahukatuksi mahdollisuudeksi.

Miksi sitten kauppaa kehutaan? Microsoft maksoi käsittämättömältä kuulostavan, lähes 8 miljardin dollarin kauppasumman, omina osakkeinaan. Arvo on huikea, koska GitHub on lopultakin "vain" avoimen (ja suljetunkin) lähdekoodin projektien hallintaympäristö.



Tärkeimpänä pointtina kaupassa on se, että GitHubin avulla Microsoft saa päivittäisen yhteyden yli 27 miljoonaan sovelluskehittäjään. Muille GitHubin käyttäjille - tavallisille kuluttajille, jotka lataavat GitHubista uusimpia sovellusversioita - kaupassa tuskin juurikaan arvoa on juurikaan annettu.



Kehittäjien avulla Microsoft saa mahdollisuuden vaikuttaa kehittäjien asenteisiin: vaikkapa tarjota näkyvästi Azure-alustaansa palveluiden ylläpitoon, tekemällä Visual Studio-kehitysympäristönsä kiinteästi GitHubiin integroiduksi ja tietenkin kannustamalla myös käyttämään muita sovelluskehittäjille suunnattuja ratkaisujaan.



Kuten asiaa teknologiamediassa kommentoitiin, äärimmäisen harva sivusto tai palvelu tavoittaa sellaista sovelluskehittäjäjoukkoa kuin GitHub. Ja on mahdollista että edes pohjattomalla mainosbudjetilla tuota kehittäjäarmeijaa ei saisi niin hyvin tavoitettua kuin omistamalla yhden heidän suosikkialustoistaan.



Eli veikkaus tuntuu olevan se, että GitHubissa itsessään mikään ei tulevaisuudessa muutu. Mutta todennäköisesti Microsoftin sovelluskehittäjille tarkoitetut ratkaisut tulevat toimimaan entistä paremmin GitHubin kanssa yhteen, pyrkien luomaan saumattoman kehityalustan, josta löytyy työkalut sekä koodin hallintaan (GitHub), kehitykseen (mm. Visual Studio) ja palveluiden ylläpitoon pilvessä (Azure).