Sähköautoilulle iso parannus Suomeen - valtavasti ilmaisia latauspaikkoja lisää

K-ryhmä kiskaisee Suomen sähköautojen latausverkoston aivan uudelle tasolle - K-kaupat aikovat kasvattaa Suomen sähköautojen julkista latausverkostoa lähes 50 prosentilla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vuoden 2019 lopulla K-kauppojen pihoista pitäisi löytyä lähes 400 latauspistettä, yli 70 eri kohteesta. Ideana on, että kauppareissun aikana pikalatauspisteellä autonsa voisi ladata lähes täyteen. Lisäbonuksena latauspisteet tulevat olemaan ainakin ensialkuun asiakkaille ilmaisia.



Latauspisteissä käytetty sähkö on myös erittäin puhtaasti tuotettua, sillä K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä. K-kauppojen katoilla on aurinkovoimaloita, joita hyödynnetään myös tulevissa latauspisteissä.