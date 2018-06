Nyt se on varmaa – Microsoft osti GitHubin 7,5 miljardilla

Vuoden 2015 rahoituskierroksella GitHubin markkina-arvo määrittyi kahteen miljardiin dollariin, joten Microsoft maksoi reippaasti palvelusta. Microsoft on toisaalta tottunut tekemään isoja yrityskauppoja, esimerkiksi pari vuotta sitten se osti LinkedInin yli 26 miljardilla dollarilla. Nokian puhelinliiketoimintakaan ei ollut mikään halpa ostos.



GitHubia suosivat avoimen lähdekoodia tuottavat ohjelmoijat, olivatpa he harrastajia tai töissä isoissa yrityksissä. Microsoft on itse asiassa yksi suurimmista GitHubin hyödyntäjistä, noin tuhat microsoftilaista tuottaa koodia palveluun. Palvelusta löytyy 85 miljoonaa koodivarantoa, joita tuottaa lisää tai korjailee 28 miljoonaa aktiivista ohjelmoijaa.



GitHub etsi pitkään itselleen toimitusjohtajaa, mutta yrityskaupan myötä se sai sellaisen Microsoftin sisältä. Ruoriin astuu Xamarinia luotsannut Nat Friedman. Microsoftin tarkoituksena on edistää GitHubin hyödyntämistä yrityskäyttäjien keskuudessa.