Microsoft innostui avoimesta koodista -- Ostaa GitHubin

on avointa lähdekoodia nikkaroivien koodaajien de facto -jakelukanava. Sinne on helppo lisätä tehtyjä ohjelmointiprojekteja muiden samanmielisten tai työkavereiden hyödynnettäväksi tai korjattavaksi. Palvelusta on kasvanut sen verran iso, että se on alkanut kiinnostaa myös isoja ohjelmistoyrityksiä.