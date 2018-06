Visan maksujärjestelmässä ongelmia ympäri Eurooppaa

Maailman ylivoimaisesti suurimman luottokorttiyhtiön järjestelmä on kaatunut. Visan maksujärjestelmä kaatui aiemmin tänään Euroopassa, raportoi mm. The Guardian

Tämä tarkoittaa, että Visan luottokorttien ja debit-korttien maksut eivät ole menneet useissa tapauksissa lainkaan läpi, ja yhtiö on tunnustanut ongelmat. The Guardianin mukaan Visa pyrkii parhaillaan selvittämään ongelmaa, mutta ongelmat jatkuvat yhä.Tällä hetkellä ei ole tiedossa millaista osaa Euroopasta tai Visa-maksujärjestelmästä kaatuminen haittaa, mutta verkossa media ja kuluttajat ovat raportoineet asiasta ympäri maanosan. Joidenkin myyjien mukaan kenenkään Visa-maksut eivät mene läpi, mutta toisten mukaan ongelma koskee vain tiettyä osaa kuluttajista tai myyntipaikoista. FT:n mukaan jossain paikoissa raha-automaateista on loppunut käteinen, kun ihmiset joutuvat käyttämään vaihtoehtoista maksutapaa.Visan virallisen tiedote kertoo, että Visan järjestelmässä on tällä hetkellä häiriö, jonka johdosta joidenkin Visa-tapahtumia ei voida Euroopassa prosessoida. Yhtiö tutkii syytä häiriöön ja työskentelee mahdollisimman nopeasti, jotta ongelma saadaan korjattua.Raporttien mukaan ongelma alkoi pari tuntia sitten ja se vaikuttaa koskevan ainoastaan Visan maksutapahtumia, eikä esimerkiksi kilpailija MasterCardia.